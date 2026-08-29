Cairo, nessun Consiglio comunale convocato sul termovalorizzatore: la minoranza diffida il sindaco

Cairo Montenotte. Diffida al sindaco Paolo Lambertini da parte dei gruppi di minoranza affinché convochi il Consiglio comunale sul termovalorizzatore che i cinque consiglieri avevano richiesto il 28 luglio scorso e che, “secondo la legge avrebbe dovuto farlo nel termine di 20 giorni, ormai ampiamente scaduti”, scrivono congiuntamente Renzo Berretta, Fulvio Briano, Giorgia Ferrari, Alberto Poggio e Lisa Tortarolo. “Con la diffida chiediamo la convocazione entro cinque giorni da oggi e scriviamo anche al Prefetto, per far sì che, in caso di inerzia del sindaco, provveda direttamente”, rimarcano.

Nel mese scorso l’opposizione aveva presentato un’interrogazione in merito alla procedura ARLIR/Regione Liguria per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto d’ambito terminale del ciclo dei rifiuti e alle iniziative del Comune di Cairo Montenotte.

» leggi tutto su www.ivg.it