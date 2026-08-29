Camogli: Tributo al Cristo degli Abissi, grande partecipazione

Anche Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, ha partecipato al Tributo di fede al Cristo degli Abissi organizzato dal Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” con Comune di Camogli, Fai (Fondo Ambiente Italiano), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Portofino e Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dato il mare mosso questa 72ª edizione non si è svolta, come è tradizione, a San Fruttuoso dove la statua del Cristo, alta 2 metri e mezzo opera dello scultore Guido Galletti, è posizionata a 15 metri di profondità nell’insenatura di Capo Croce. Per realizzarla, su iniziativa del subacqueo Duilio Marcante e dell’imprenditore Giacomo Costa, che vollero così ricordare l’amico Dario Gonzatti perito durante un’immersione, furono necessari 260 chilogrammi di bronzo. Fu posizionata il 29 agosto del 1954 e li rimase fino al 2003 quando fu portata in superficie per essere restaurata. Dopo 8 mesi nel 2094 fu riportata a San Fruttuoso con una cerimonia imponente.

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