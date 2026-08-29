Carcare, Invernizzi (Fdi): “Cento anni di Fiera del bestiame, patrimonio di storia e identità”

Carcare. “Cento anni di storia sono un traguardo straordinario. L’Antica Fiera del Bestiame di Carcare non è soltanto una manifestazione, ma un patrimonio che racconta il lavoro, le tradizioni e l’identità della Val Bormida”.

Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni per il Centenario dell’Antica Fiera del Bestiame, manifestazione patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

» leggi tutto su www.ivg.it