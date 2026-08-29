Castelnuovo Magra: come cambiano gli orari degli uffici comunali

A seguito del nuovo Regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro del personale dipendente, approvato con delibera di Giunta N. 78 del 4 agosto 2026, a partire dal 1 settembre 2026, gli uffici comunali di Castelnuovo Magra rispetteranno un orario di lavoro dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani il martedì e giovedì, con apertura al pubblico dalle 9 alle 12 la mattina e dalle 15 alle 17 il pomeriggio. L’ufficio anagrafe e la Polizia Municipale resteranno invece aperte tutte le mattine (anche il sabato) sempre con ricevimento dalle 9 alle 12.

La Biblioteca rimarrà aperta tutte le mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17 a partire dal 7 settembre.

“Si invitano i cittadini interessati a contattare gli uffici competenti per conoscere eventuali giorni e orari per ricevimento su appuntamento” precisa il Comune.

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