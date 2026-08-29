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Dopo la pausa estiva ripartono gli appuntamenti con il Comitato Coordinamento Marce

Dopo la pausa estiva ripartono gli appuntamenti con il Comitato Coordinamento Marce

Arcola

Dopo la pausa estiva, il Comitato Coordinamento Marce La Spezia e Lunigiana è pronto a ripartire con i primi due appuntamenti del mese di settembre, da affrontare come si preferisce, che sia corsa, che sia cammino. Domenica 6 si terrà la “43ma Marcia arcolana – Insieme sulla strada dei vini”, con ritrovo ai giardini “Mimma Rolla” (Ponte di Arcola), organizzata in collaborazione con Avis comunale di Arcola e Aido. I partecipanti potrannno scegliere tra un percorso da 6 chilometri e uno da 11. Partenza alle 9.00, premiazioni alle 10.30. Bottiglia di vino omaggio per tutti i partecipanti. A seguire, dalle 12.00, sarà possibile prendere parte alla “46ma Sagra della polenta”.
Seguirà, la domenica successiva (13 settembre), a Lerici, la 34ma edizione della marcia “Tra i sentieri nel verde”, organizzata in collaborazione con Avis comunale di Lerici (28° Mem. Roncallo / 25° Mem. Campi). Percorsi da 7 e 11 chilometri. Iscrizioni dal Palazzo comunale, dalle 7.30.
Entrambe le manifestazioni sono valide per il Palio del Marciatore. Quota di partecipazione 5 euro.

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