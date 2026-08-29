Dopo la pausa estiva ripartono gli appuntamenti con il Comitato Coordinamento Marce

Dopo la pausa estiva, il Comitato Coordinamento Marce La Spezia e Lunigiana è pronto a ripartire con i primi due appuntamenti del mese di settembre, da affrontare come si preferisce, che sia corsa, che sia cammino. Domenica 6 si terrà la “43ma Marcia arcolana – Insieme sulla strada dei vini”, con ritrovo ai giardini “Mimma Rolla” (Ponte di Arcola), organizzata in collaborazione con Avis comunale di Arcola e Aido. I partecipanti potrannno scegliere tra un percorso da 6 chilometri e uno da 11. Partenza alle 9.00, premiazioni alle 10.30. Bottiglia di vino omaggio per tutti i partecipanti. A seguire, dalle 12.00, sarà possibile prendere parte alla “46ma Sagra della polenta”.

Seguirà, la domenica successiva (13 settembre), a Lerici, la 34ma edizione della marcia “Tra i sentieri nel verde”, organizzata in collaborazione con Avis comunale di Lerici (28° Mem. Roncallo / 25° Mem. Campi). Percorsi da 7 e 11 chilometri. Iscrizioni dal Palazzo comunale, dalle 7.30.

Entrambe le manifestazioni sono valide per il Palio del Marciatore. Quota di partecipazione 5 euro.

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