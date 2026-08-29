Giovane disperso in mare a Bogliasco: ritrovato vivo e recuperato dalla Guardia costiera decollata da Sarzana

Un ragazzo di 23 anni è stato recuperato oggi pomeriggio, in mare a Bogliasco, dato per disperso nelle prime ore della giornata a causa delle delle avverse condizioni meteomarine.

Il giovane, ucraino, è stato recuperato nel pomeriggio da un elicottero della Guardia Costiera, decollato dalla Base Aeromobili di Sarzana. Le ricerche in mare sono state coordinate dal 1º Centro secondario del soccorso marittimo (MRSC) di Genova ed hanno coinvolto unità navali e elicotteri della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

Coinvolti anche nelle ricerche i sommozzatori della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Il giovane, avvistato nelle acque antistanti Bogliasco dall’elicottero “Nemo” della Guardia Costiera, in servizio di “ricerca e soccorso”, è stato recuperato con l’impiego del verricello di bordo e l’ausilio di un “soccorritore marittimo”, preventivamente rilasciato sulla costa rocciosa, risultata inaccessibile sia da terra che da mare.

Una volta recuperato il giovane, cosciente, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari dell’Ospedale San Martino di Genova

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