Giunta regionale, Natale (PD): “Bucci aumenta di oltre 5 milioni la spesa per le segreterie. Soldi sottratti ai liguri”

Liguria. “Con un nuovo atto, di cui non se ne sentiva il bisogno, il presidente Bucci aumenta di oltre 5 milioni di euro la spesa per il personale della Giunta regionale, che si aggiungono alle risorse già stanziate con decreto all’inizio dell’anno. Una scelta che conferma che le priorità di questa amministrazione sono la moltiplicazione delle poltrone e creare consenso non con le politiche a favore dei cittadini ma accontentando i diversi interessi dei partiti, sottraendo risorse ai servizi per i cittadini”. Lo dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale, commentando i decreti e le delibere che assegnano nuove risorse al personale delle segreterie della Giunta regionale.

“Le risorse finanzieranno il personale delle segreterie politiche, le trasferte dei collaboratori, le assunzioni tramite agenzie interinali e alimenteranno una struttura che Bucci ha già ampliato aumentando il numero di assessori e dirigenti e introducendo nuove figure, inutile per l’azione amministrativa, e rispetto alle quali anche la Corte dei Conti ha sollevato seri interrogativi. Una moltiplicazione di poltrone e costi”, sottolinea.

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