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In tribuna l’ex Christian Comotto applaude uno Spezia tornato vincente

In tribuna l’ex Christian Comotto applaude uno Spezia tornato vincente

Christian Comotto

C’era anche Christian Comotto, fresco ex, tra gli ospiti della tribuna per Spezia-Campobasso. Il calcio consegna davvero traiettorie strane ed emozioni contrastanti, come quelle che deve aver vissuto il talento classe 2008 del Milan a cui la maglia bianca ha offerto la possibilità di misurarsi per la prima volta con il professionismo. Il campionato 25/26 è terminato con una retrocessione, ma il centrocampista è rimasto comunque legato alla piazza e a quell’esperienza. Tanto da non voler mancare alla prima in casa della stagione successiva.

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