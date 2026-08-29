In tribuna l’ex Christian Comotto applaude uno Spezia tornato vincente

C’era anche Christian Comotto, fresco ex, tra gli ospiti della tribuna per Spezia-Campobasso. Il calcio consegna davvero traiettorie strane ed emozioni contrastanti, come quelle che deve aver vissuto il talento classe 2008 del Milan a cui la maglia bianca ha offerto la possibilità di misurarsi per la prima volta con il professionismo. Il campionato 25/26 è terminato con una retrocessione, ma il centrocampista è rimasto comunque legato alla piazza e a quell’esperienza. Tanto da non voler mancare alla prima in casa della stagione successiva.

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