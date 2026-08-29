Lerici ad Amatrice a dieci anni dal sisma: un legame che si rinnova

Una delegazione di Lerici raggiunge Amatrice per i dieci anni dal sisma avvenuto il 24 agosto 2016 e colpì duramente il Centro Italia.

“A raggiungere la città laziale – si legge in una nota – saranno il vicesindaco Laura Toracca e una delegazione della Sportiva di Tellaro, che prenderanno parte agli appuntamenti promossi dal Comune di Amatrice insieme alle tante comunità italiane che, nei giorni successivi al sisma, si mobilitarono per portare aiuto e sostegno alle popolazioni colpite. Tra queste anche Tellaro, che si adoperò in modo particolare nelle attività di solidarietà, dando vita a un legame con la comunità di Amatrice che negli anni è diventato un rapporto di amicizia e vicinanza. In occasione del decimo anniversario del sisma, il Comune di Amatrice ha organizzato sul territorio un mercatino che riunirà proprio i tanti comuni e le realtà che furono vicini alla popolazione nei giorni dell’emergenza. Un’iniziativa pensata per valorizzare le peculiarità dei diversi territori italiani, attraverso i loro prodotti e le loro tradizioni, ma soprattutto per raccontare una storia comune: quella della solidarietà che, nei momenti più difficili, sa unire comunità anche geograficamente lontane”.

“Partiamo con grande piacere e con la consapevolezza del significato che ha questa presenza” commenta il sindaco di Lerici Marco Russo che continua: “Dieci anni dopo il terremoto vogliamo essere accanto alla comunità di Amatrice, non soltanto per ricordare una tragedia che ha lasciato ferite profonde, ma anche per testimoniare che i legami nati nella solidarietà possono durare nel tempo. Siamo felici di poter rappresentare Lerici insieme alla Sportiva di Tellaro e di tornare in una comunità alla quale ci sentiamo particolarmente vicini. Essere presenti, ricordare e incontrarsi ancora una volta è il modo più bello per rinnovare questa vicinanza”. Il rapporto con Amatrice si inserisce, inoltre, in una storia più ampia che lega il territorio lericino alla solidarietà nazionale di fronte alle grandi tragedie. Anche Lerici ha conosciuto il dramma di una catastrofe con l’esplosione di Falconara del 1922, un evento che segnò profondamente la comunità locale e che rappresentò una delle prime grandi occasioni di mobilitazione e solidarietà nazionale nell’Italia da poco costituita. Due eventi lontani nel tempo, ma accomunati dalla stessa capacità delle comunità di reagire alla tragedia attraverso la solidarietà e la partecipazione. È anche questo il significato della presenza di Lerici ad Amatrice: ricordare che, di fronte alle emergenze, l’Italia ha saputo e sa ancora stringersi attorno alle popolazioni colpite.

Il Comune di Lerici ringrazia” la Sportiva di Tellaro per aver raccolto l’invito a rappresentare la comunità lericina e per il contributo alla partecipazione alle iniziative del decennale. Un ringraziamento va inoltre alle aziende del territorio che hanno messo a disposizione prodotti tipici destinati al mercatino di Amatrice, consentendo di portare all’interno dell’iniziativa anche un pezzo delle tradizioni e delle eccellenze di Lerici e dei suoi borghi”.

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