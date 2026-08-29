L’ufficiale tedesco che si fece partigiano, Ulrike Petzold racconta Rudolf Jacobs a Villa Rezzola

Giovedì 3 settembre (ore 17.30) presso Villa Rezzola, Pugliola di Lerici, sarà presentato il libro “Rudolf Jacobs. Un partigiano di Brema nell’Italia del 1944”di Ulrike Petzold, edito da Agorà & C., Sarzana – Lugano 2026, edizione italiana del volume uscito a Brema nel 2024 dal titolo “Rudolf Jacobs. Ein Bremer Partisan in Norditalien 1944”. Il progetto “Rudolf Jacobs, una storia da ricordare”, viene realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia, Bando Pillole di Cultura 2025. La manifestazione del 3 settembre è patrocinata da Comune di Lerici, FAI Villa Rezzola, ANPI Lerici, Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, ACIT La Spezia APS, Goethe Institut, Agorà Edizioni. A introdurre la manifestazione, dopo i saluti istituzionali, saranno Lucia Borromeo, Ufficio Valorizzazione FAI – Fondo Ambiente Italiano, che modererà l’incontro, Marinella Curre Caporuscio, Capo Delegazione FAI La Spezia, e la direttrice di Villa Rezzola Chiara Allegri. A presentare il volume saranno Patrizia Baracco, traduttrice, vicepresidente Associazione Culturale Italo Tedesca della Spezia APS, Simonetta Lupi, vicepresidente ANPI Lerici e Chiara Cozzani, presidente Associazione Culturale Italo Tedesca della Spezia APS.

La presentazione del volume nel contesto di Villa Rezzola riveste particolare importanza, perché, come è noto, proprio nella Villa, che durante la guerra fu sede dell’Alto Comando della Marina Militare e che successivamente fu requisita dai tedeschi, si è svolta una fase fondamentale del percorso che ha portato Jacobs (Brema 1914 – Sarzana 1944) alla decisione di unirsi alla Resistenza.

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