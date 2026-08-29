Malore in acqua mentre nuota nel mare mosso: recuperato, muore sulla spiaggia

Chiavari. Sembrava un brutta avventura finita bene, ma nei minuti successivi al recupero, è arrivato il dramma. Un uomo di 79 anni, infatti, è morto a seguito di un malore che lo ha colto in mare, mentre con la moglie stava nuotando davanti a Torre Fara a Chiavari.

La notizia del soccorso era circolata già verso mezzogiorno, quando i vigili del fuoco, con l’elisoccorso Drago, e le motovedette della Guardia Costiera avevano distaccato alcune unità impegnate nella ricerca del disperso di Bogliasco, per raggiungere Chiavari per recuperare altri due bagnanti in difficoltà.

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