Meteo Liguria, nel fine settimana tempo stabile (con qualche nuvola) e caldo in lieve calo

Genova. A seguito della coda della perturbazione che ha interessato la Liguria venerdì 28 agosto, si ristabiliscono condizioni anticicloniche con tempo stabile e caldo moderato fino a lunedì 31 agosto.
Secondo il Centro Limet, oggi sabato 29 agosto avremo tra la notte e la prima mattinata nubi sul settore centro-orientale con qualche piovasco nelle ore antelucane, in attenuazione al sorgere del sole. Tempo stabile sul resto della Liguria. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube sul settore centro-orientale interno senza conseguenze.