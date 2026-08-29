COMMENTA
CONDIVIDI

Meteo Liguria, nel fine settimana tempo stabile (con qualche nuvola) e caldo in lieve calo

Meteo Liguria, nel fine settimana tempo stabile (con qualche nuvola) e caldo in lieve calo

meteo 29 agosto 2026

Genova. A seguito della coda della perturbazione che ha interessato la Liguria venerdì 28 agosto, si ristabiliscono condizioni anticicloniche con tempo stabile e caldo moderato fino a lunedì 31 agosto.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 29 agosto avremo tra la notte e la prima mattinata nubi sul settore centro-orientale con qualche piovasco nelle ore antelucane, in attenuazione al sorgere del sole. Tempo stabile sul resto della Liguria. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube sul settore centro-orientale interno senza conseguenze.

» leggi tutto su www.genova24.it