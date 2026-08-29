Mytiliade è qui, Varrella: “Al centro le sfide del clima: alle alte temperature e alla siccità dovremo abituarci”

L’edizione 2026 di Mytiliade entra nella fase operativa in vista dell’appuntamento in programma a Lerici dall’11 al 13 settembre. I dettagli della storica manifestazione dedicata ai muscoli e alle risorse del mare sono emersi durante la puntata di oggi, sabato 29 agosto, di “Info weekend” su Rlv la radio a colori, dove è intervenuto il presidente della Cooperativa mitilicoltori associati, Paolo Varrella.

Il raggio d’azione dell’evento punta ad allargarsi verso una dimensione internazionale. “La novità è che si sta cercando di internazionalizzare o, perlomeno, allargare ancora di più lo sguardo della coltivazione dei mitili, che da noi necessariamente sono muscoli”, ha spiegato Varrella. La rassegna vedrà la partecipazione di chef e delegazioni estere, con presenze confermate da Paesi come Venezuela e Algeria. “C’è uno sguardo più ampio perché la cultura gastronomica gira in tutto il Mediterraneo. In questi anni abbiamo visto che ricette e usanze si contaminano lungo le coste: esiste una vera fratellanza tra i coltivatori delle diverse sponde”.

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