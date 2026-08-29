Open sport Liguria: Regione stanza 160mila euro per nuove aree attrezzate

Regione Liguria ha stanziato circa 160mila euro per finanziare nuove aree attrezzate all’aperto nei comuni del territorio, con l’obiettivo di offrire spazi pubblici gratuiti per l’attività fisica. Il bando “Open Sport Liguria” replica l’iniziativa già avviata nel 2024, attraverso la quale sono stati realizzati 23 spazi sportivi.

La misura si rivolge ai Comuni con più di quattromila abitanti che non hanno ottenuto contributi nella precedente edizione, fatta eccezione per il Comune di Genova che potrà fare domanda. Le amministrazioni locali potranno richiedere fino a 20mila euro per un singolo progetto destinato ad attrezzature inclusive e accessibili anche a persone con disabilità. Due corsie preferenziali per i fondi saranno riservate agli interventi previsti vicino a scuole secondarie prive di strutture sportive adeguate.

“Con Open Sport Liguria continuiamo a portare lo sport fuori dagli impianti tradizionali e sempre più vicino alle persone”, afferma la vicepresidente e assessore regionale allo Sport Simona Ferro, aggiungendo l’intenzione di “offrire spazi gratuiti, inclusivi e accessibili” per contrastare la sedentarietà e “l’uso eccessivo di smartphone e dispositivi digitali” tra i giovani.

Gli enti interessati potranno inoltrare la candidatura dalle ore 12 del 1° settembre fino alle ore 12 del 15 ottobre 2026 tramite la piattaforma Sportello Online di Regione Liguria, accedendo con Spid, Cie o Cns.

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