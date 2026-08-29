Rapallo: domenica alle 21, “Messa di fine estate” sul campo da Golf

Da don Jacopo de Vecchi, Parroco di sant’Anna in Rapallo

Domenica 30 agosto, alle ore 21.00, presso l’albero secolare del Golf Club di Rapallo, celebriamo la “Messa di fine estate”.

Saremo sostenuti nella riflessione e nella preghiera dal sax soprano del M° Luigi Colombini, accompagnato alla tastiera dal M° Guido Ferrari, che proporranno rivisitazioni classiche e contemporanee. E’ una bella opportunità, fermarsi al termine del periodo estivo, in ascolto della Parola, guardando all’autunno che ci attende e ricordando al Signore tutti i nomi cari che sempre portiamo con noi nella preghiera. Grazie al Presidente del Golf Club di Rapallo, Attilio Riola, grazie al Direttore, Fabrizio Pagliettini, grazie ai suggerimenti di Silvana Ninivaggi e a tutto il personale e ai volontari che collaborano a questo semplice ed atteso appuntamento. Ingresso libero, si entra dalla sbarra dell’ingresso principale, si attraversa il parcheggio sulla destra e poi ci sono le indicazioni.

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