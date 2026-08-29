Rapallo: “Tunnel Fontanabuona, progetto vecchio, costoso e inutile”

Da Unione Popolare Rapallo

Unione Popolare di Rapallo ribadisce la sua netta opposizione al progetto del Tunnel Rapallo-Fontanabuona e il suo sostegno incondizionato al Comitato contro il Tunnel. Un progetto, quello del Tunnel, vecchio, costosissimo, privo di utilità e foriero di danni per la città di Rapallo. La devastazione ambientale e i disagi che provocherebbe la realizzazione di tale scempio non potrebbero certamente essere emendati da eventuali contropartite. Con rammarico prendiamo atto che il partito del cemento non arretra neanche davanti ai continui segnali che arrivano da parte del pianeta, il quale ci ricorda che siamo ospiti e non padroni dello stesso. La logica, ormai vecchia di almeno mezzo secolo, di un “progresso” che non tenga conto delle compatibilità ambientali non ci appartiene. Ribadiamo quindi che l’azzeramento

di questo progetto resta per noi una priorità per un programma di amministrazione della nostra città.

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