Recco: il solenne ingresso dell’Arca con la ‘Suffragina’ nel santuario

Le celebrazioni per la festa patronale della Madonna del Suffragio a Recco sono iniziate nel pomeriggio con l’ingresso dell’arca con la statua della Vergine nel Santuario. Presenti Confraternita, Quartieri, autorità, fedeli. Cerimonia presieduta dal rettore e parroco don Giuseppe Guastavino che presto lascerà Recco per una nuova destinazione. Alzabandiera dei bambini sul ponte dedicato alla patrona cui è andato anche il saluto pirotecnico dei Quartieri.

In serata la cena, molto partecipata dai recchesi; il ricavato andrà a beneficio dei restauti del santuario.

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