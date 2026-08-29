Rete spezzina pace e disarmo: “Sfatiamo i falsi miti sul nucleare”

La Rete spezzina pace e disarmo chiama a raccolta la cittadinanza per il 195° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 31 agosto dalle ore 18 in piazza Mentana. Un’iniziativa, per gli organizzatori si concentra sullo “sfatare i falsi miti legati al nucleare e promuovere un futuro del tutto libero da ordigni atomici”.

Il punto di partenza della riflessione resta il 7 luglio 2017, data in cui 122 Paesi votarono all’Onu il Trattato sulla Proibizione delle armi nucleari. Una norma globale storica, pensata per dichiarare fuorilegge le armi di distruzione di massa nucleari al pari di quelle chimiche, biologiche e delle mine antiuomo. Il testo conta oggi 99 Paesi tra firmatari, ratificanti e in via di adesione, ma registra l’assenza sia dei nove Stati dotati di armi nucleari, sia dell’Italia, che non ha ratificato l’accordo mentre la corsa al riarmo atomico continua ad accelerare.

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