Sampdoria, Corradi: “Vindahl? Bisogna fare fronte comune per supportarlo”

Genova. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, Bernardo Corradi in conferenza stampa fa un’analisi onesta della gara: “All’inizio abbiamo fatto fatica a scivolare con la difesa e spingere gli interni di centrocampo sui centrali in conduzione. Poi l’abbiamo messa a posto perché se in settimana non riesci ad avere tutti i giocatori da allenare qualcosa perdi. Siamo stati bravi a reggere, poi siamo stati nella partita e abbiamo avuto occasioni. Non mi è piaciuto averla chiusa, eravamo in controllo e messi bene nonostante avessimo avuto due infortuni e cambiato sistema. Nella ripresa avevamo però uno slot solo e dovevamo trovare il tempo giusto per fare la sostituzione”. Il gol del pareggio è arrivato su un corner in cui i giocatori, dice il mister, non erano messi bene probabilmente per la concitazione dei cambi, mentre il secondo è partito da una rimessa laterale in favore della Sampdoria. Ci saranno da rivedere diverse cose in settimana.

Lo stato degli infortunati è ancora un punto interrogativo: “Esposito ha avuto un problema muscolare, a Depaoli si è girata la caviglia già problematica dopo un pestone, su Viti dobbiamo aspettare responsi, ma per il movimento e la dinamica non mi piaciuto per niente. Faccio fatica a tenere il conto degli indisponibili, cerchiamo di ricaricare le energie e di poter schierare 11 giocatori alla prossima partita”.

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