Sampdoria – Juve Stabia LIVE. Makoumbou e Depaoli dal primo minuto

Genova. Esordio della Sampdoria in casa contro la Juve Stabia. Come preannunciato da Corradi in conferenza stampa Makoumbou è titolare. Anche Depaoli negli undici di partenza, nonostante il giocatore stia soffrendo da qualche tempo di qualche problema fisico. Confermato Tutino punta centrale, vista l’assenza di Lauritsen. In panchina Insigne, come previsto, insieme a Begic e Verschaeren, entrambi evidentemente ritenuti non in grado di disputare i 90 minuti.

Nel pre-partita presentato l’evento Perché ci lega un filo, in programma il 13 novembre al Palasport e prima leggenda a salutare e a ricevere l’omaggio dello stadio: Marco Lanna.

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