Scavi aperti al pubblico, visite guidate, yoga: ecco il settembre dell’antica Luni

Museo nazionale e parco archeologico dell’antica Luni presentano gli appuntamento di settembre 2026. Aprono domenica 6 la giornata a ingresso gratuito (in quanto prima domenica del mese) e “Yoga al parco”, che replicherà il 27. Il 22 settembre sarà la volta della visita tematica “Il Capitolium della Luna”, mentre il 26, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, si terrà una visita guidata al museo con l’archeologo, e il 19 la visita tematica “Luni nel Medioevo”. E ancora, dall’8 settembre al 2 ottobre sarà possibile visitare lo scavo in corso presso Porta Marina, con gli archeologi dell’Università di Pisa, mentre il 19 settembre il museo di Luni antica sarà ‘in trasferta’ alla pieve di Codiponte, a Casola in Lunigiana, per il convegno “Evangelizzazione e Cristianizzazione”. Le visite guidate sono incluse nel costo del biglietto ma è necessario prenotare telefonando allo 0187 66811 o inviando una mail a drm-lig.luni@cultura.gov.it, indicando anche un recapito telefonico. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, la visita sarà riprogrammata e gli eventuali prenotati saranno avvisati telefonicamente. Qua sotto la locandina con i vari appuntamenti e maggiori informazioni:















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