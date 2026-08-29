Settembre si annuncia ricco di eventi alla Spezia: dal cibo alla storia, passando dai fumetti

Alla Spezia settembre si annuncia ricco di eventi. Da venerdì 4 a domenica 6 piazza Europa ospiterà “Sud in Food – La Puglia e i sapori del Sud”, il villaggio enogastronomico dedicato alle specialità tipiche pugliesi e del Sud Italia.

Sabato 12 e domenica 13 settembre il centro cittadino si animerà con “Sport in Piazza”, la manifestazione che promuove l’importanza della pratica sportiva e dei valori universali dello sport: cittadini e visitatori potranno cimentarsi in oltre 70 discipline, sperimentando nuove attività e divertendosi all’aperto.

In programma anche la Golfo dei Poeti Sailing Week: regate, raduni d’auto d’epoca, fino all’incredibile spettacolo aereo-navale con rimorchiatori, velivoli ultraleggeri, autogiro e aerei acrobatici. Sabato 19 e domenica 20 si vola nel mondo di “La Spezia Fantasy”, evento che unisce appassionati e curiosi del mondo dei fumetti, dei videogiochi e del fantasy, che quest’anno vedrà alcuni ospiti d’eccezione e di rilievo internazionale.

Settembre chiuderà in bellezza con “Spetialis – Festival della Spezia antica”: da venerdì 25 a domenica 27 settembre un viaggio nel tempo alla scoperta della Città dal Medioevo all’Ottocento fra tradizione, rievocazione storica, artigianato, cucina locale e musica.

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