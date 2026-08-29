Siccità e clima ancora rovente: in Valbormida è allarme per funghi, castagne e tartufi

Valbormida. Siccità prolungata con temperature ancora troppo elevate a fine agosto: in Valbormida sale la preoccupazione per l’ormai imminente stagione dei funghi, risorsa del territorio che da qualche anno scarseggia. In questi giorni iniziano a vedersi sui social immagini di cestini pieni, ma i porcini in bella vista provengono dal vicino Piemonte, da alcune vallate dove la pioggia non si è fatta desiderare come nell’entroterra savonese.

A temere un’annata compromessa non sono soltanto gli appassionati cercatori, ma anche i sindaci, specie quelli dell’alta valle, che fanno i conti anche con i proventi dei consorzi per sostenere associazioni e attività dei piccoli paesi.

Sia il primo cittadino di Bardineto, Mario Basso, sia quello di Murialdo, Michele Franco e quello di Osiglia, Paola Scarzella (da destra a sinistra nella foto) sperano che nelle prossime settimane il meteo regali precipitazioni moderate che possano inumidire il sottobosco, ad ora secco e arso. A loro fa eco Angelo Oddone, segretario del Consorzio Tutela del Sottobosco di Calizzano: “Purtroppo ad ora siamo pessimisti anche se ci auspichiamo che la situazione cambi a breve. Non essendo stata un’annata propizia la vendita dei tesserini è ridotta ai giornalieri, ma nessuno investe per un lasso più lungo di tempo e le risorse economiche, che noi dirottiamo alle associazioni del territorio, sono sempre più esigue”.

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