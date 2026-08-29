Sottrae una carta carburante aziendale e fa rifornimenti per oltre 700 euro: scoperto da carabinieri

Chiavari. I Carabinieri della Stazione di Cicagna hanno arrestato un 60enne italiano per ricettazione ed indebito utilizzo di carte o strumenti di pagamento.

Da quanto ricostruito, l’uomo – dopo essere entrato in possesso di una carta carburante aziendale con modalità in corso di accertamento – l’avrebbe usata indebitamente diverse volte, nel mese di agosto, pagando del carburante per un ammontare di oltre 700 euro. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri, che avevano già raccolto elementi probatori a carico del 60enne, nel corso di un mirato servizio, lo hanno sorpreso mentre stava usando nuovamente la carta carburante presso un distributore, dove aveva riempito tre taniche di gasolio, per un totale di circa 60 litri.

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