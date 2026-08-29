Sport, da Regione Liguria oltre 160mila euro per le palestre a cielo aperto. Ferro: “Spazi gratuiti per far vivere i territori”

Genova. Oltre 160mila euro per realizzare nuove “palestre a cielo aperto” nei Comuni liguri e offrire ai cittadini spazi pubblici attrezzati nei quali praticare gratuitamente attività fisica. Regione Liguria rilancia “Open Sport Liguria”, la misura dedicata alla promozione dello sport di base che mette a disposizione complessivamente 160.672,72 euro.

Il nuovo bando raccoglie l’eredità dell’edizione 2024, grazie alla quale sono state realizzate 23 palestre a cielo aperto sul territorio regionale, e punta a contrastare la sedentarietà, favorire stili di vita più sani e creare nuove occasioni di movimento e socialità, con particolare attenzione ai giovani.

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