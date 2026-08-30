A Pietra Ligure l’evento Jet Sky Therapy, l’assessore Lombardi: “Turismo accessibile priorità per la Liguria”

Pietra Ligure. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi è intervenuto oggi a Pietra Ligure all’evento ‘Jet Ski Therapy. Unici al mondo!’, promosso nell’ambito del progetto per il turismo accessibile e l’inclusività ‘Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna’ vincitore, con un contributo regionale di 430 mila euro, del bando per la disabilità per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Il progetto, con il Comune di Pietra Ligure capofila di un’aggregazione composta dai Comuni di Loano, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo e Anffas Onlus Albenga prevede molte attività ludico-motorie inclusive e gratuite, tra mare e natura, outdoor/esperienziali e di acquaticità tra cui quella di oggi con il sette volte campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia.

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