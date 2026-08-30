Festeggiamenti importanti si terranno nei prossimi giorni nella parrocchia di L’Ago, in Val di Vara, in occasione del 125° anniversario dell’incoronazione del quadro miracoloso della Vergine di Nostra Signora di Roverano. L’incoronazione avvenne l’8 Settembre 1901 per volontà del Capitolo Vaticano. Dopo secoli di devozione, di pellegrinaggi e di richiesta di grazie, infatti, l’allora vescovo di Chiavari Fortunato Vinelli, diocesi alla quale Roverano allora apparteneva, insieme al parroco di L’Ago don Giovanni De Martini e al cappellano del santuario don Giuseppe Ferrari, lontano parente dell’attuale sacerdote don Fabrizio Ferrari, si fece voce del popolo di Dio che da tutta la Val di Vara sino alla riviera, a Sestri Levante e oltre, si recava sul colle di Roverano per esprimere a Maria la propria fede. A partire da quella data, ogni venticinque anni, il miracoloso quadro viene portato nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in L’Ago, nel cui territorio è appunto situato il santuario. Il programma dei festeggiamenti inizia giovedì prossimo 3 settembre con il trasferimento dell’immagine della Vergine dal santuario sino a L’Ago, dove alle 21 verrà celebrata la Messa e seguirà la prima di tre Veglie notturne consecutive. Venerdì, sempre a L’Ago, alle 9.15 recita di Lodi, alle 20.30, invece, recita del Rosario, seguita dalla Messa e dalla Veglia notturna. Sabato la Messa delle 21 sarà celebrata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, e a seguire ci saranno la processione per le vie dell’antico borgo abbaziale brugnatese e la Veglia. Domenica la Messa in parrocchia sarà alle 10. Nel pomeriggio, alle 16, celebrazione dei Vespri e quindi processione di ritorno a Roverano, dove il giorno seguente inizieranno le feste solenni dell’8 settembre.

The post A Roverano ricorrono i 125 anni dell’incoronazione del quadro della Vergine appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com