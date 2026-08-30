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A Roverano ricorrono i 125 anni dell’incoronazione del quadro della Vergine

A Roverano ricorrono i 125 anni dell’incoronazione del quadro della Vergine

Santuario di Nostra Signora di Roverano

Festeggiamenti importanti si terranno nei prossimi giorni nella parrocchia di L’Ago, in Val di Vara, in occasione del 125° anniversario dell’incoronazione del quadro miracoloso della Vergine di Nostra Signora di Roverano. L’incoronazione avvenne l’8 Settembre 1901 per volontà del Capitolo Vaticano. Dopo secoli di devozione, di pellegrinaggi e di richiesta di grazie, infatti, l’allora vescovo di Chiavari Fortunato Vinelli, diocesi alla quale Roverano allora apparteneva, insieme al parroco di L’Ago don Giovanni De Martini e al cappellano del santuario don Giuseppe Ferrari, lontano parente dell’attuale sacerdote don Fabrizio Ferrari, si fece voce del popolo di Dio che da tutta la Val di Vara sino alla riviera, a Sestri Levante e oltre, si recava sul colle di Roverano per esprimere a Maria la propria fede. A partire da quella data, ogni venticinque anni, il miracoloso quadro viene portato nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in L’Ago, nel cui territorio è appunto situato il santuario. Il programma dei festeggiamenti inizia giovedì prossimo 3 settembre con il trasferimento dell’immagine della Vergine dal santuario sino a L’Ago, dove alle 21 verrà celebrata la Messa e seguirà la prima di tre Veglie notturne consecutive. Venerdì, sempre a L’Ago, alle 9.15 recita di Lodi, alle 20.30, invece, recita del Rosario, seguita dalla Messa e dalla Veglia notturna. Sabato la Messa delle 21 sarà celebrata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, e a seguire ci saranno la processione per le vie dell’antico borgo abbaziale brugnatese e la Veglia. Domenica la Messa in parrocchia sarà alle 10. Nel pomeriggio, alle 16, celebrazione dei Vespri e quindi processione di ritorno a Roverano, dove il giorno seguente inizieranno le feste solenni dell’8 settembre.

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