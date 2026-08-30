Alluvione in Nepal, il rapallese Marco Ratto ancora disperso. La sindaca: “Dobbiamo continuare a sperare”

Rapallo. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto, il 54enne gioielliere di Rapallo disperso insieme ad altri due italiani nella spaventosa alluvione al confine tra Nepal e Tibet lo scorso 26 agosto. Il suo nome è ancora presente nell’elenco fornito dalle autorità nepalesi insieme a quelli di Patrizia Marziale e Luca Barachini, una coppia di turisti itali-svizzeri.

Nella serata di sabato la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci è tornata a parlare sui social: “Le ore passano e il tempo sembra farsi più pesante, ma proprio ora dobbiamo continuare a sperare e a pregare, ognuno secondo la propria sensibilità, senza perdere la fiducia. Continuo a restare in contatto con i familiari di Marco, in punta di piedi e nel massimo rispetto del loro dolore, portando con me l’abbraccio silenzioso e la speranza di tutta Rapallo. Il giorno prima aveva sottolineato: “Si deve continuare a parlare di Marco al presente“.

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