Blitz della polizia locale a Cornigliano e Sestri, 68 identificati e violazioni dell’ordinanza anti alcol

Genova. Operazione Largo Raggio nel Ponente e Medio Ponente genovese con 68 persone identificate dalle 20 alle 3 della mattina. È stata svolta la scorsa notte dalla polizia locale impiegando il distretto territorialmente competente, il nucleo antidegrado e il nucleo commercio del reparto sicurezza urbana con controlli mirati nelle aree individuate, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

“Le operazioni Largo Raggio sono servizi straordinari di controllo del territorio che prevedono l’impiego coordinato di più settori della polizia locale – spiega l’assessora alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi – l’obiettivo è quello di intervenire contemporaneamente sulla sicurezza urbana, sui fenomeni di degrado e sul rispetto delle norme relative alle attività commerciali”.

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