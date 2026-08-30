Camogli: prossimo incontro con Bucci sul futuro della cittadina

La visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci ieri a Camogli, in occasione del Tributo di fede al Cristo degli abissi, è stata l’occasione anche per un breve incontro con il sindaco Giovanni Anelli durante il quale si è accennato a temi importanti come l’Istituto Barsanti che resterà nella disponibilità del Comune di Camogli, che ne è proprietario, dal giugno del 2027 con il trasferimento dell’Istituto Marco Polo nella nuova sede di Recco; l’edificio si trova nel Parco regionale di Portofino di cui potrebbe ospitare la sede, assieme ad un polo culturale.

Altro tema importante, già avviato con la Regione, la protezione della fragile costa con la costruzione di una diga soffolta. E ancora l’avamporto che può dare risposte al settore della nautica e del turismo. Questi temi saranno approfonditi nel corso di un prossimo incontro con il presidente della Regione.

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