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Camogli: solennità di San Prospero al monastero Olivetano

Camogli: solennità di San Prospero al monastero Olivetano

Generico agosto 2026

Messa in onore di San Prospero nella chiesa del monastero sede dei Benedettini Olivetani sulla alture di Camogli. Il rito religioso è stato celebrato dal priore dom Francesco Pepe in ringraziamento per l’elezione del nuovo abate generale della Congregazione Olivetana avvenuta in Toscana giorni fa nella sede principale e in attesa del placet della Santa Sede. Per questo non si può ancora dirne il nome ma si sa che è straniero, per la prima volta nella storia dell’Ordine religioso. Durante la Messa canti eseguiti dalla Scuola Cantorum San Prospero diretta da Fabio Lo Presti e Giuseppe Maggiolo. Presenti l’Arciconfraternita di Santa Margherita Ligure e i Cavalieri del Tempio.

Tra le autorità, in rappresentanza del sindaco di Camogli il consigliere Claudio Pompei con il presidente del consiglio comunale Paolo Terrile; il sindaco di Recco Carlo Gandolfo; rappresentanti dei Carabinieri.

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