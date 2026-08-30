Campobasso, Mangia: “La Juve gioca per vincere, così deve fare anche lo Spezia”

“Passatemi il paragone: la Juventus deve giocare per vincere sempre, lo Spezia è lo Spezia e ha oneri e onori. Non puoi partire per arrivare corto. La piazza esige un campionato di questo tipo e non lo dico per mettere pressione. Per continuità di lavoro il Ravenna parte più avanti, però poi ci sono Spezia, Pescara, Reggiana, Perugia, Guidonia”. Parla così Devis Mangia, il tecnico del Campobasso, dopo la sconfitta del Picco. “Ero curioso di vedere la mia squadra in gestione in un ambiente così, anche se i nostri si fanno sempre sentire. Era una trasferta contro una squadra di altissimo livello e sono soddisfatto per come la abbiamo giocata. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione che potevamo sfruttare bene e abbiamo sbagliato tecnicamente, ma succede. Poi siamo calati e la partita si è sbloccata con un episodio determinato da alcune cose. Avevamo un ammonito in quella zona e non ha gestito bene il cross ed è venuto il rigore”.

In chiusura una battuta sul Picco, decisamente cambiato da quando allenava lo Spezia: “Il Picco non era così bello quando c’ero io! Il campo era già bello ma è cambiato tutto. Lo Spezia non c’entra niente in questa categoria. Io qui son stato bene, abbiamo vissuto bei momenti di contestazione ma poi siamo arrivati ai play-off per la prima volta”.

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