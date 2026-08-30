Canottieri Sabazia: presentata la nuova identità visiva

Savona. La storica Canottieri Sabazia, pilastro dello sport remiero savonese, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia centenaria. Venerdì 28 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Savona, la Società ha presentato ufficialmente il suo rebranding completo, simbolo di una trasformazione profonda che unisce il rispetto per le radici al dinamismo necessario per guardare al futuro.

Il nuovo logo: un’evoluzione che racconta la nostra identità Il fulcro del progetto di rebranding è il rinnovamento dell’immagine societaria, un lavoro meticoloso curato dal grafico Samuele Gay, che ha saputo far evolvere il concetto del logo storico. L’obiettivo era creare un simbolo che fosse al contempo un omaggio al passato e un segnale di modernità.

La modifica più rilevante riguarda l’iconografia: i remi, elementi tradizionali, sono stati sostituiti da diverse tipologie di pagaia. Questa scelta non è puramente estetica, ma profondamente simbolica.

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