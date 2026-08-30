Caso Bonaccini, Dentella (FI): “Albenga resa di nuovo nota a livello nazionale da una manifestazione di odio e violenza”

Albenga. “È triste constatare come Albenga venga nuovamente resa nota a livello nazionale da una manifestazione di odio e violenza” così in un nota la sezione di Forza Italia Albenga tramite le parole del segretario Dentella. “Non è tollerabile che in una società democratica venga considerata normale una simile dialettica politica”. Così Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia Albenga.

“Quello di Bonaccini – spiega – non è stato un comizio, ma un insulto al popolo italiano e alla Costituzione. Nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare il prossimo basandosi su opinioni politiche. Questa è la morte della libertà, significa insultare la memoria di coloro i quali hanno sacrificato la propria vita affinché si potesse esprimere il proprio libero pensiero attraverso le istituzioni democratiche. Se Bonaccini ha nostalgia del partito unico e del pensiero unico, sappia che non è e non sarà mai il benvenuto nella nostra Repubblica. C’è già stato chi in Italia definiva le idee contrarie alle sue quali ‘una forma di malattia dell’anima’ e noi di Forza Italia mai accetteremo che ciò accada nuovamente.”

» leggi tutto su www.ivg.it