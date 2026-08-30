Costi della Giunta Bucci: botta e risposta fra Pd e maggioranza

È scontro in Regione Liguria sui costi della struttura organizzativa della Giunta guidata da Marco Bucci. Il segretario regionale del Partito democratico e consigliere Davide Natale sostiene che il nuovo assetto comporti una maggiore spesa di cinque milioni di euro, mentre i capigruppo del centrodestra respingono l’accusa spiegando che le risorse sarebbero destinate agli adeguamenti contrattuali e agli arretrati dei dipendenti regionali. “La struttura organizzativa ideata da Bucci oggi costa altri 5 milioni di euro ai cittadini liguri. Questo è un dato di fatto. Le falsità, quindi, non le diciamo noi: le dicono loro. Gli atti parlano chiaro” afferma Natale, annunciando un accesso agli atti per verificare nel dettaglio la destinazione delle somme. Secondo l’esponente dem, alcune decisioni sarebbero state adottate attraverso decreti dei direttori anziché con deliberazioni della Giunta. “Vogliamo capire chi riceve quei soldi, per quali attività e se la ricostruzione che abbiamo fatto corrisponde alla realtà. Siamo convinti che gli atti ci daranno ragione, e saranno proprio gli atti a fare chiarezza», prosegue il segretario del Pd ligure. Natale chiede inoltre spiegazioni sui 20mila euro destinati alle trasferte dei collaboratori del presidente e della Giunta, sui 30mila euro indicati per le loro “spese varie” e sulle ulteriori risorse previste per le assunzioni attraverso agenzie interinali”.

La maggioranza regionale replica parlando di una “bugia assoluta che non ha alcun fondamento”. Secondo i capigruppo del centrodestra, i cinque milioni contestati dal Pd sarebbero riconducibili al decreto dirigenziale del 24 agosto, con il quale sono stati recepiti e disposti “il pagamento di arretrati e adeguamenti contrattuali di tutti i dipendenti regionali” dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali. “Se il consigliere Natale ritiene di non pagare ai dipendenti quanto dovuto, lo dica apertamente”, sostiene la maggioranza, che accusa il Partito democratico di diffondere “notizie fasulle e slogan assolutamente falsi” per attribuire al presidente Bucci la responsabilità delle difficoltà amministrative del centrosinistra. Natale ribadisce invece la richiesta di trasparenza: “I cittadini liguri hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. Chiediamo trasparenza, atti alla mano, e risposte precise”.