E se a ripensare la città fossero i bambini? Pontremoli si interroga con Francesco Tonucci

Una terrazza gremita, tante domande e una proposta concreta per la città. Giovedì 27 agosto la Terrazza di Palazzo Dosi Magnavacca ha ospitato l’incontro “E se a ripensare la città fossero i bambini?”, promosso da Pontremoli Città Aperta con il patrocinio del Comune di Pontremoli. Protagonista Francesco Tonucci, pedagogista di fama internazionale, ricercatore del CNR e ideatore de “La città dei bambini”, progetto nato nel 1991 e oggi attivo in oltre 200 città di 15 Paesi. Un ospite di casa, in realtà: Tonucci vive infatti a Cervara. A moderare Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica, con gli interventi della pediatra Caterina Quiligotti e di Elisa Marconcini, dottoressa in tecniche psicologiche. In sala istituzioni, famiglie, insegnanti ed educatori.

Il punto di partenza è un paradosso. Mentre i reati in Italia calano costantemente, con gli omicidi passati dai quasi 2.000 del 1991 ai circa 300 attuali, i bambini hanno perso quasi del tutto la libertà di uscire e giocare da soli. Non per un pericolo reale, ha spiegato Tonucci, ma per un allarme sicurezza amplificato dai media e per l’iperprotezione degli adulti. Il risultato è un’infanzia sempre più al chiuso: pomeriggi saturi di attività strutturate, parchi giochi che richiedono la presenza costante dei genitori e, sempre più precocemente, lo smartphone come baby-sitter. Eppure, ha ricordato con un sorriso, statisticamente la casa e l’automobile dei genitori sono più pericolose per i bambini degli spazi aperti della città.

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