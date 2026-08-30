Effrazione alla Iron Fox Amegliese: “Non ci fermiamo, Open Day gratuiti per tutto settembre”

Dopo l’effrazione e i danni subiti nei giorni scorsi negli impianti sportivi, la Iron Fox Amegliese rilancia le proprie attività con un mese di Open Day gratuiti dedicati ai bambini e ai ragazzi del territorio.
La società esprime amarezza per quanto accaduto, ma sottolinea la volontà di non interrompere le attività del settore giovanile. “Colpire una struttura del settore giovanile significa colpire un punto di riferimento sociale, educativo e sportivo per tanti bambini e famiglie del nostro territorio”, afferma la dirigenza.