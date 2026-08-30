Estate 2026, i Golden Beach di Albisola festeggiano trent’anni: ecco i motivi di un successo iniziato con una consolle su due barili

Albisola Superiore. Brillano le stelle più luminose delle nostre discoteche, e celebrano importanti feste di compleanno nell’estate 2026. Fanno 60 anni per la Suerte di Laigueglia, fanno 30 anni per i Golden Beach di Albisola Superiore. Attenzione a non liquidare l’attività delle discoteche come semplice movida, perché sconfina nell’economia, dovendo un territorio che si basa sul turismo essere attrattivo per i giovani.

Oggi dunque ci addentriamo nei Golden Beach, in occasione della loro trentesima stagione. Nel 1997 Carlo Macri’, che aveva questa spiaggia, incontrò Giancarlo Bruzzone e Giacomo Canale, che in particolare ci accompagnerà in questo viaggio e che ricorda subito la serata “ufficiale” per i trent’anni, che si è tenuta mercoledì 8 luglio con madrina Sabrina Salerno.

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