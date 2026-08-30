Genoa, De Rossi dopo la sconfitta con la Lazio: “Ci manca verticalità e tiriamo poco”

Roma. Dopo la sconfitta contro la Lazio Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn commenta la partita del suo Genoa che sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla partita col Napoli. “Siamo stati in gara − dice − siamo partiti bene, ma il gol ci ha tolto certezze. Tiriamo poco, dobbiamo avere più qualità e tirare fuori più energie, spunti per l’uno contro uno”.

Più volte sul campo De Rossi ha chiesto ai suoi di non fare troppi passaggi indietro: “Mi piace coinvolgere il portiere perché è bravo a giocare coi piedi, ma ci andiamo troppo spesso e non dobbiamo perdere quello che facevamo bene l’anno scorso ossia la verticalità; se no rimaniamo sempre un po’ piatti e per fare gol se non andiamo in verticale dobbiamo fare dribbling e giocate che non abbiamo come caratteristiche”.

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