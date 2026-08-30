I sacerdoti a Cassego: riflessioni sulle caratteristiche del prete

Si è svolta a Cassego anche quest’anno la settimana del Seminario. Nei primi giorni, i seminaristi, insieme con il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, hanno vissuto un periodo di preghiera e di confronto sulle attività dell’anno trascorso e sulla programmazione per il nuovo anno. Sempre al centro della riflessione è stata l’identità del presbitero, in un contesto come quello attuale, in continua evoluzione sia dal punto di vista culturale sia delle strutture ecclesiali che cercano di rendere più efficace l’opera di evangelizzazione. Nella giornata di giovedì scorso, poi, c’è stata la consueta Giornata sacerdotale. Si sono così riuniti a Cassego, in buon numero, i sacerdoti e i diaconi permanenti della diocesi per l’annuale incontro di fraternità e di riflessione, guidato quest’anno dal padre Carlo Chiappini, spezzino di origine, già maestro dei novizi gesuiti a Genova ed oggi in servizio a Bologna. La sua conversazione ha voluto porre in evidenza l’importanza della vita spirituale nel ministero del sacerdote diocesano. Il moltiplicarsi delle attività di apostolato rischia in effetti di spingere infatti a porre l’accento sulla dimensione operativa e sulla gestione delle risorse materiali, rischiando di mettere in secondo piano la cura della propria dimensione interiore. Se è vero che per un sacerdote diocesano non si può concepire una vita interiore scissa dalla propria personale biografia o dalle relazioni che si è chiamati a vivere, è altrettanto vera l’esigenza di una propria immersione nella profondità del rapporto con Dio. Per poterla realizzare, il relatore ha indicato quattro parole, che possono costituire una traccia di lavoro: ascolto, silenzio, buone letture e conversazione spirituale. In breve, il sacerdote oggi – ha osservato padre Chiappini – ha bisogno di ritrovare la dimensione profonda dell’ascolto di Dio, proprio per essere in modo adeguato capace di ascolto delle esigenze dei fratelli. Ha bisogno inoltre di riscoprire il silenzio in un tempo che sembra averlo bandito come infruttuoso, ma che invece ne ha urgente necessità, ed ha bisogno di buoni stimoli, tratti anche dalla letteratura, stimoli che lo aiutino a scoprire meglio l’umano in se stesso e negli altri. Il sacerdote ha bisogno infine di capacità e di volontà di condividere con i confratelli le cose che toccano la fede, e la spiritualità per stimolarsi e confortarsi a vicenda. Dopo la celebrazione della Messa nello spiazzo tra la casa diocesana e i boschi vicini, il pranzo fraterno ha concluso la Giornata, che apre come sempre il cammino verso l’inizio del nuovo anno pastorale. (don Franco Pagano, rettore del Seminario)

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