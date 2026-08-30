Il cardinale Bagnasco e il vescovo Vaccari alle celebrazioni della Natività di Maria

Nella diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato la devozione alla Natività di Maria, festa mariana tra le più antiche, è diffusa da un capo all’altro del territorio, dove sono numerosi i santuari e le chiese che le sono intitolati. Si uniscono “titoli” mariani particolari, dalla Madonna delle Grazie alla Madonna della Pietà, tutti legati al ricordo della nascita della Vergine. Le celebrazioni vedranno quest’anno la presenza di illustri prelati. Oltre al vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che partecipa pere consuetudine alle celebrazioni nei santuari della Madonna del Mirteto ad Ortonovo, della Madonna delle Grazie nel borgo omonimo del Golfo e di Nostra Signora di Roverano in Val di Vara, ci saranno quest’anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza episcopale italiana, e il vescovo di Massa Carrara – Pontremoli Mario Vaccari, dei frati minori francescani. Bagnasco interverrà martedì alle 17 alle celebrazioni al santuario di Roverano, legate quest’anno, come diciamo nell’articolo qui a fianco, al 125° anniversario dell’incoronazione del quadro della Vergine. Lo stesso giorno il vescovo Vaccari sarà invece al santuario della Madonna del Dragnone, in alta Val di Vara e comune di Zignago, in un’area vicina al confine con l’antica diocesi di Pontremoli. Queste autorevoli presenze sono accompagnate da molte iniziative collaterali che le parrocchie e il laicato cristiano stanno predisponendo in questi giorni. Già oggi alle 18 inizia a San Terenzo al mare, con la Messa del vescovo Palletti, il periodo di preparazione alla festa della Madonna dell’Arena. Alle Grazie, invece, si terrà venerdì alle 21 la processione che ricorda l’incoronazione del quadro di Maria e che attraversa le vie del borgo marinaro dell’antica Ria.

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