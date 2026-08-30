Il tuttofare Cancellieri: “Il Picco ti dà una carica enorme. Siamo ancora al nostro 30%, poi faremo ancora meglio”

“Appena entri in questo stadio ti arriva una carica fortissima vedendo tutto pieno. Si sa, è una piazza che ha fatto la Serie A, pretende. Io affronto le partite nel miglior modo possibile”. È ancora emozionato Damiano Cancellieri, dopo la sua seconda partita al Picco della carriera. Una cornice splendida per una vittoria importantissima, per una squadra che ancora deve conoscersi al meglio: “A livello di gruppo siamo ancora al 30/40%, appena ci inseriremo tutti secondo me faremo ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi o con la Torres. È un percorso, lo sappiamo. Giocare con il mercato aperto non mi dà pensieri, noi ci alleniamo con spensieratezza e pensiamo solo alla settimana”.

Improvvisato terzino destro, Cancellieri sta stupendo in questo inizio stagione: “Ho fatto il terzino destro giusto in Primavera, poi una volta a Monterosi. Destra, sinistra, non mi cambia niente e mi sono trovato bene: se serve sono sempre disponibile. Lavoriamo tutti i giorni sui concetti del mister e piano piano ci amalgamiamo sempre di più nel gioco. Si sono visti i sistemi dalla prima partita, piano piano usciranno fuori anche nelle prossime. Il mister vuole un terzino-mezzala-trequartista, un tuttocampista. Vuole un gioco molto offensivo, penso che lo abbiate visto”.

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