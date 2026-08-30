IVG Awards, superati i 15mila voti al fotofinish: ecco i 10 finalisti di ogni categoria

Savona. Alla fine sono stati 15.011 i voti raccolti nella prima fase degli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Un traguardo, quello delle 15mila preferenze, superato letteralmente al fotofinish, a pochissimi minuti dalla chiusura delle votazioni.

Due mesi “di fuoco” in cui esercizi commerciali e realtà locali si sono “scontrate” a colpi di candidature, qualcuno confidando solo sulla bontà del proprio lavoro, qualcun altro invece stimolando attivamente i propri clienti a votarli (anche grazie ai volantini che abbiamo predisposto ad hoc). E ora, al termine della prima fase, è il momento di tirare le somme: ecco, per ogni categoria, i primi 10 classificati che accederanno alla fase finale, in cui si ripartirà da zero. In fondo trovate il modulo per votarli.

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