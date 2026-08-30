L’autunno caldo della mobilità in Valbisagno tra cabinovia, assi di forza e crisi Amt

Genova. Quelli all’orizzonte saranno mesi decisivi per il futuro del trasporto pubblico in Valbisagno, uno dei dossier più complessi da affrontare per la giunta Salis che si intreccia alla crisi di Amt e alle sue ripercussioni sul servizio quotidiano. Dopo l’estate si dovrà tornare a parlare di cabinovia, ma soprattutto attuare il progetto degli assi di forza che negli ultimi mesi ha contribuito a pesare sulla viabilità della vallata in termini di cantieri.

A ottobre parte l’asse di forza, c’è una data (non ufficiale) per l’assemblea pubblica

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