Lucca, 74 fotografie di Claudio Barontini in mostra al Palazzo delle Esposizioni: tra grandi ritratti e scatti da flâneur

I ritratti di alcune delle più importanti personalità della cultura, del cinema, della moda e dello spettacolo internazionale incontrano i luoghi e le atmosfere del territorio lucchese nella mostra fotografica “Claudio Barontini. Uno sguardo”, in programma dal 29 agosto al 26 settembre 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, con ingresso libero. L’inaugurazione è in programma sabato alle 18.30.

Promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, l’esposizione presenta 74 fotografie in bianco e nero, realizzate dal 1990 fino agli scatti più recenti. A curare la mostra, il catalogo e l’allestimento è la spezzina Alice Barontini. Il percorso raccoglie immagini nelle quali emerge lo stile di Claudio Barontini, caratterizzato dall’attenzione al dettaglio e dalla capacità di andare oltre l’immagine pubblica dei soggetti ritratti.

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