Luigia Cordati Rosaia, dalla scuola alla politica: un libro racconta la storia dell’ex assessora spezzina

Luigia Cordati Rosaia è stata tra i più vivaci e innovativi protagonisti della vita politica e culturale spezzina e nazionale. Nata nel 1926 è scomparsa nel 2024, docente di matematica e fisica, è stata deputata comunista, consigliere regionale della Liguria, ma soprattutto assessore alla pubblica istruzione e alla cultura della Spezia negli anni ’70. A lei si deve, tra l’altro, il progetto di innovazione di tutto il sistema scolastico comunale, con la creazione dei nidi e la trasformazione del Teatro Civico, ritornato alla proprietà comunale, in una significativa istituzione culturale, grazie alla collaborazione con il direttore artistico Antonello Pischedda. Alla sua storia, in qualche misura di eretica, di politica e di studiosa, ma anche al suo lato privato, è dedicato il libro, in questi giorni nelle librerie, dal titolo “Dalla matematica alla politica”, che ha per sottotitolo “Storia politica e sentimentale di Luigia Cordati Rosaia”, edito, per la serie Testimonianze, da Armando Editore, di cui sono autori Filippo Paganini, giornalista professionista, ex presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria ed ex caporedattore del Secolo XIX, e Bruno Rosaia, docente di matematica, figlio della protagonista di questa particolare biografia.

Oltre a una lunga intervista alla Cordati, poco prima della sua scomparsa, il volume contiene una serie di contributi, da quello dello scrittore Maurizio Maggiani, che oltre ad essere stato suo allievo era fra i suoi amici più cari, a quelli dell’ex ministro Andrea Orlando e dell’ex sindaco della Spezia Sandro Bertagna, oltre che di vari esponenti del mondo della politica e della cultura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com