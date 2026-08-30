Panigaglia, il Comitato chiede spiegazioni “Rigassificatore fermo da oltre un mese, per quale motivo?”

Il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia chiede alle istituzioni di chiarire le ragioni del fermo dello stabilimento. Secondo quanto riferito dal portavoce Fabio Ratto, l’ultima gasiera avrebbe raggiunto Panigaglia il 23 luglio e, a oltre un mese di distanza, non ci sarebbero stati ulteriori rifornimenti.

Il Comitato torna così a sollecitare la chiusura dell’impianto, che definisce “pericoloso e nocivo” per l’ambiente e la salute della popolazione, richiamando anche le attività di truck loading e vessel reloading collegate allo stabilimento. Nel comunicato viene inoltre sottolineata la collocazione dell’impianto all’interno del Golfo della Spezia e la presenza, nell’area, di numerose infrastrutture considerate sensibili.

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