Pedalata cicloturistica con partenza da Pontremoli per il “Memorial Mozzarelli”

Sabato 12 e domenica 13 settembre, FIAB Tigullio aderisce, insieme a FIAB Versilia, all’iniziativa promossa da FIAB Parma “Memorial Mozzarelli – Tutti alla Cisa”, due giorni di pedalata cicloturistica non competitiva, aperti a bici tradizionali ed e-bike. Il percorso unisce Liguria, Toscana ed Emilia lungo un tratto della Via Francigena ciclabile, con partenza da Pontremoli (MS). Obiettivo dell’escursione é la valorizzazione del territorio appenninico attraverso un turismo lento e sostenibile, rafforzando il legame tra le tre regioni attraversate dal percorso.

L’evento è dedicato ad Andrea Mozzarelli, scomparso improvvisamente il 17 agosto 2024, a 74 anni, durante un’uscita in mountain bike al passo della Colla, tra Monchio delle Corti e Corniglio. Andrea é stato presidente per quindici anni di FIAB Parma-Bicinsieme nonché figura di riferimento nazionale per la promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo e promotore di numerosi progetti rivolti a scuole, cittadini e territorio, tra cui la donazione all’Emporio solidale di Parma di centinaia di biciclette rimesse a nuovo per bambini in difficoltà. E’ stato docente e ricercatore di Biochimica all’Università di Parma fino al 2019.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com