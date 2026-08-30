Persona dispersa in mare davanti a Tellaro, ricerche in corso

Sono in corso dalla seconda metà del pomeriggio di oggi nelle acque davanti a Tellaro le ricerche di una persona dispersa. Sul posto sono impegnati uomini e mezzi della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco, compreso un elicottero.

Al momento non sono note le generalità della persona. Secondo le prime informazioni, è stata ritrovata la canoa con la quale si era allontanata in mare diverse ore fa, prima che si perdessero le sue tracce.

Le condizioni del mare sono poco mosse e, al momento, non risultano particolari difficoltà dal punto di vista meteomarino che possano aver provocato il naufragio della persona dispersa.

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