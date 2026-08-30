Polemica Bonaccini ad Albenga, Crosetto (FdI): “Frase non è stata estrapolata da nessuno, basta ascoltarla per intero”

Albenga. Sulla polemica innescata dalle parole di Stefano Bonaccini interviene Roberto Crosetto, presidente del circolo di Albenga e Valli Ingaune, che “rivendica la piena legittimità della lettura data alla frase del presidente del Partito Democratico e respinge al mittente le accuse di manipolazione mosse dall’ex governatore”.

“La frase di Bonaccini non è stata estrapolata da nessuno, basta ascoltarla per intero, non serve nemmeno tagliarla – dichiara Crosetto -. Ha detto testualmente che il voto a Trump, alla Brexit, a Le Pen, a Meloni, a Salvini e a Vannacci è ‘il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne delle città e di chi sta peggio economicamente’. Non c’è un secondo livello da recuperare, non c’è un contesto salvifico dietro l’angolo la frase lega istruzione, periferia e povertà al voto di destra. È scritta così, non deformata da chi l’ha ripresa. Chi oggi grida alla strumentalizzazione dovrebbe prima rispondere del contenuto, non del megafono”.

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